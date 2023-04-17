Спортсмены Полярного завершают горнолыжный сезон и мечтают о новом
Семья Толчельниковых, спортсмены, г. Снежногорск: «Как минимум, два раза в месяц приезжаем, по выходным катаемся всей семьёй. Дочку ставим потихоньку на лыжи».
Недавно, благодаря помощи местной администрации, удалось установить бугельный подъёмник и отсыпать горку для лыжников и сноубордистов. Испытания обновлённой трассы прошли успешно. В этом году перед полярнинцами стоят новые задачи.
Иван Поддубный, спортсмен, г. Полярный: «В этом году летом будем отсыпать горку для малышей, чтобы дети занимались, тренировались. Горнолыжка городу нужна».
Это, уверяют профессионалы и любители, минимум. Хочется сделать место комфортным, пространство позволяет.
Семья Толчельниковых, спортсмены, г. Снежногорск: «Надо беседку для переодевания, для переобувания. Чтобы можно было всей семьей переодеться и попить чай на свежем воздухе».
Пока же роль импровизированной скамьи выполняет лестница к стеле. Идеальным дополнением к спуску стала бы и смотровая площадка на вершине, считают спортсмены.