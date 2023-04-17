Спортсмены Полярного завершают горнолыжный сезон и мечтают о новом

Нет приспособленных трасс для крутых спусков на горных лыжах и сноубордах – этот факт заставляет снежногорцев каждую зиму вместе со всей экипировкой и снаряжением отправляться в соседний Полярный. Этот день станет последним в сезоне – установившаяся на Севере тёплая погода существенно изменила качество снега.

Семья Толчельниковых, спортсмены, г. Снежногорск: «Как минимум, два раза в месяц приезжаем, по выходным катаемся всей семьёй. Дочку ставим потихоньку на лыжи».

Недавно, благодаря помощи местной администрации, удалось установить бугельный подъёмник и отсыпать горку для лыжников и сноубордистов. Испытания обновлённой трассы прошли успешно. В этом году перед полярнинцами стоят новые задачи.

Иван Поддубный, спортсмен, г. Полярный: «В этом году летом будем отсыпать горку для малышей, чтобы дети занимались, тренировались. Горнолыжка городу нужна».

Это, уверяют профессионалы и любители, минимум. Хочется сделать место комфортным, пространство позволяет.

Семья Толчельниковых, спортсмены, г. Снежногорск: «Надо беседку для переодевания, для переобувания. Чтобы можно было всей семьей переодеться и попить чай на свежем воздухе».

Пока же роль импровизированной скамьи выполняет лестница к стеле. Идеальным дополнением к спуску стала бы и смотровая площадка на вершине, считают спортсмены.