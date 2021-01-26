Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья померились силами на Первенстве и Чемпионате области по лёгкой атлетике

Мурманские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья показали свои силы в Первенстве и Чемпионате области по лёгкой атлетике среди глухих и лиц с интеллектуальными нарушениями.

Ксения Макарова занимается лёгкой атлетикой 5 лет и уже добилась очень хороших результатов – стала единственным мастером спорта в области среди глухих и лиц с интеллектуальными нарушениями.

Ксения Макарова, мастер спорта по легкой атлетике: «Когда мне было 7 лет, я пришла в школу и меня учителя брали на разные занятия по плаванию, по бегу, ну, и так далее. Я там занимала разные места: первые, вторые, третьи. И я уже почти 4 или 5 лет занимаюсь, я очень сильно люблю заниматься бегом».

Несмотря на свой опыт, Ксения признается, что волнуется перед каждыми соревнованиями, совсем как в первый раз. Но, благодаря сильному характеру, девушке удаётся собраться и показать отличный результат. Бег для неё, как и для других участников первенства, - возможность развиваться, вести социально активный образ жизни и стремиться к более высоким показателям и рекордам.

Александра Дмитриева, старший тренер сборной команды Мурманской области по спорту ЛИН: «Дети с нарушением интеллекта, например, если мы говорим о таких детях, они социализируются, они мотивируются. У них конкретно с этим проблемы, поэтому это им, безусловно, помогает. Они стремятся быть лучше, стремятся улучшить свои результаты. Ну, соответственно, так же спортсмены с нарушением слуха».

Система подготовки такая же, как и у других спортсменов: все силы атлеты вкладывают в тренировки. Поэтому оценивают и судят соревнования как обычные.

Виталий Свобода, заместитель главного судьи соревнований по лёгкой атлетике: «Судейство проходит по всем правилам лёгкой атлетики, правилам, которые признаны Международной федерацией. У нас никаких нет ни отступлений, ни отклонений – ничего. Соревнования у нас идут по всем правилам таким же, как у здоровых спортсменов».

Девушки и юноши совершают забеги на дистанции 60, 400, и 1,5 тысячи метров. Лёгкая атлетика - олимпийский вид спорта, поэтому победы, в том числе на региональном уровне, могут приблизить их к главному событию в карьере, но если этого и не произойдёт, то, по крайней мере, ребята станут крепче и сильнее.