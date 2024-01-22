Спортсмены Заполярья поддерживают витаминизацию северян

На сообщение о проведении витаминизации в нашем регионе уже позитивно отреагировали в спортивных кругах. Ведь именно спортсмены хорошо знают, как поддерживать свой организм в тонусе.

Физкультура - это отличный инструмент в поддержании себя в форме, а также она хорошо влияет на общее самочувствие и даже в самые тёмные зимние дни заряжает бодростью и энергией. Но опытные спортсмены отмечают, что без дополнительной подпитки организма в полярную ночь непросто. На помощь приходят сбалансированное полезное питание, а также бады и витамины.

Сергей Корж, тренер по кроссфиту: «Витамин D очень важный элемент жизни любого человека, не только спортсмена. Учитывая, что мы не дополучаем солнца в период полярной ночи, все знают, что витамин D - это гормон радости. Солнышко засияло - мы улыбнулись. Нет солнышка - мы грустные ходим. Он очень важен и для спортсменов, и для обычных людей».