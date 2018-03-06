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День за днём с «Арктик-ТВ»06.03.18 19:30

Споткнулись о лифты и медицинские услуги

Ввести в эксплуатацию лифты до 10 марта не получится! Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области отчитался о результатах кампании по замене старых лифтов на новые. Выполнить данное жителям регионального центра обещание помешают предстоящие весенние праздники. Эта и другие темы стали главными на оперативном совещании в правительстве региона.

Оперативное совещание в правительстве Мурманской области начали с федеральной повестки – обсуждения Послания Президента РФ Федеральному Собранию. По мнению губернатора, главным тезисом в  выступлении Владимира Путина был акцент на улучшение качества жизни людей. А с этим пунктом в регионе не все так хорошо. Например, прошлогоднюю кампанию по капитальным ремонтам сами представители власти называют провальной. До сих пор в эксплуатацию введены не все отремонтированные лифты, а в ранее озвученные сроки, сделать это будет уже невозможно.

- В эти короткие три дня мата мы выполнить все работы не успеем. Поэтому у нас продление сроков будет по шести домам, где надо запустить тринадцать лифтов, - сообщил Владимир Гноевский, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области. – Скорее всего, пуск состоится 15 марта.

- Вы ставьте перед собой реальные сроки. Вы мне обещали, что до 10 марта все лифты заработают, - напомнила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Сейчас уже 15 марта, а дальше тоже будете переносить?

А в это время жильцы домов вынуждены ходить по лестничным пролётам пешком из-за ужесточившихся норм безопасности. Запустить подъёмные механизмы в многоэтажных домах мешают контролирующие органы: то инженерный центр найдёт недочеты,  то Ростехнадзор обратит внимание строителей на какую-то мелочь. Но чаще всего, причина задержек  кроется в документах.

Если бы с таким бюрократическим скрипом  в стране проходили выборы, то сам процесс длился бы не один день, а целый месяц. Но к радости всех жителей с каждым годом выполнить свой гражданский долг становиться только легче.

- Проведены работы по подключению системы МФЦ к электронным сервисам системы межведомственного электронного взаимодействия ЦИК, что позволило оказывать услуги по средствам системы межведомственного электронного взаимодействия, - доложил Тимур Лапин, председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области.

В этом году как никогда проще стало отдать свой голос за кандидата в президенты, находясь даже  в другом регионе страны. Для этого достаточно оставить заявку в ближайшем многофункциональном центре или на портале «Госуслуги». В региональные МФЦ уже поступило более 5 тысяч таких обращений. Какой бы серьёзной ни была подготовка к выборам и результаты голосования, существующие проблемы это не решает. Болевая точка районов Заполярья – дефицит медицинских кадров. Особенно остро эта ситуация стоит в таких маленьких населенных пунктах, как, например, Умба.  

- Там митинга никакого не было, была рабочая встреча, - сообщил Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области. – Действительно, вначале пришли человек 150-200.   Люди были накручены, но в ходе диалога нам удалось снизить градус  претензий.

Выяснилось, что недовольство граждан в основном касалось проблемы с осмотром специалистами в областном центре. Глава региона поручила администрации Терского района усилить информирование о приёмах главврача Кандалакшской ЦРБ, приезде специалистов и  графике работы   «Поезда здоровья».

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