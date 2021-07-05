«Справедливая Россия» несправедливо выдворила журналистов

Журналистов не пустили на итоговую конференцию регионального отделения партии «Справедливая Россия». Как известно, такие мероприятия носят открытый характер.

Партии КПРФ, «Единая Россия», как и полагается в присутствии камер и представителей СМИ поделились планами на будущее с избирателями. Александр Макаревич, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия», предпочитает остаться в тени. Появлению представителей СМИ он оказался, мягко говоря, не рад, с заседания журналистов выдворили, ссылаясь на ограничительные меры, связанные с коронавирусом.

Итоги работы партии так и остались неизвестны общественности, вероятно, справдливороссам есть что скрывать.

Александр Макаревич, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия»: «Нет, дорогие мои, мы вас не желаем видеть, вы не дружественное нам телевидение. Без всяких но. Я ещё раз вам говорю, мы вас не приглашали».

– Это же открытое заседание?

– Я ещё раз вам говорю, мы вас не приглашали, мы определяем, каким является заседание, мы решаем, кого звать или не звать. В нужное время все будут проинформированы, кого мы выдвинули в кандидаты. Сегодня нет. Без всяких сегодня.