Справедливость в рисунках детей

Не самое простое задание получили участники конкурса рисунка в ЗАТО Александровск. Заказчиками креативов стали представители судебной системы. Таким образом, правовой орган отметил один из профессиональных праздников.

Что такое хорошо и что такое плохо: задачка для судебной системы. Однако принципы Фемиды понятны, пожалуй, даже ребёнку, конечно, на уровне эмоций и интуиции.

Анна Валивахина, участница конкурса г. Снежногорск: «Некоторые взрослые совершают ошибки: берут взятки, дают взятки… И об этом картина».

Почти тридцать работ для выставки предоставили юные художники большого ЗАТО. Авторов лучших картин отметили призами.

Основная цель таких творческих конкурсов, это познакомить ребят с судебной системой, рассказать им о задачах юристов, прокуроров и судей.

Екатерина Никитина, участница конкурса, н.п. Оленья Губа: «Мне кажется, жить по справедливости – это, когда всё по правде».

Такой необычной формой судебный участок Александровского района отметил одну из профессиональных дат. Впрочем, заинтересованность работой органа представители судебной власти замечают и на других событиях для юных александровцев, инициаторами которых зачастую становятся.

Екатерина Кузьминская, секретарь судебного участка №3 Александровского судебного района Мурманской области: «Это, во-первых, формирует правильное правосознание у детей, во-вторых, даёт понимание о том, что закон нужно соблюдать. Мы часто проводим занятия в рамках экскурсий на судебном участке и уроки профориентации для детей школьного и дошкольного возрастов. С целью повышения грамотности, рассказывая о структуре и специфике работы суда, делая акцент на том, что у человека есть не только права, но и обязанности».

Специалисты правовой сферы не только наказывают за проступки, но и ведут большую работа по сбору материалов и профилактике правонарушений. Об этом ребята узнали из небольшой экскурсии по судебному участку Снежногорска.