Справились успешно: в Мурманской области провели командно-штабное учение «Технология-2025»

Участники тренировки отрабатывали навыки пресечения условного «теракта» на одном из промышленных объектов.

В нём приняли участие губернатор и члены правительства Мурманской области, подразделения правоохранительных органов, силовых структур и специальных служб.

По легенде учений, условные террористы атаковали промышленный объект с использованием БПЛА самолётного и квадрокоптерного типа. Их вывели из строя системами радиоэлектронной борьбы на подлёте к цели.

Специалисты отработали мероприятия по межведомственной проверке информации об угрозах диверсий, террористических актов и других преступлений. Там же проверили работоспособности зонально-объектовой защиты предприятия.

По результатам организованных совместных оперативно-разыскных мероприятий условных террористов обнаружили и нейтрализовали. По оценке руководителей оперативного штаба и антитеррористической комиссии, все подразделения, принимавшие участие в учениях, с поставленными задачами справились успешно.

Андрей Потоцкий, начальник УФСБ России по Мурманской области: «Это важный момент, чтобы на первой, как говорится, в первом периоде времени правильно ценить обстановку и правильно по дежурке, чтобы прошло, чтобы не было инсинуаций различных, домыслов. Надо перепроверить информацию перед тем, как дальше докладывать в центр по своей линии. Поэтому это важный очень момент».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «К тренировке ты готов. А сигнал пошёл, ты выехал и, как будто, всё идёт по-настоящему. Тогда эти учения, тогда всё будет правдой, как бы определенным образом все будут мобилизованы».