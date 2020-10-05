Спрос с нарушителей противоэпидемиологических правил будет строгий

Количество заболевших коронавирусом в Мурманской области продолжает увеличиваться. При этом некоторые бары и клубы всё также нарушают противоэпидемиологические правила. Об этом губернатор Мурманской области сообщил во время оперативного совещания.

Барам, ресторанам и клубам в Мурманской области работать можно. Но они обязаны соблюдать ряд ограничений. Большинство предпринимателей выполняют предписания честно, однако, некоторые допускают серьёзные нарушения. В том числе продолжают проводить запрещённые во время пандемии дискотеки.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В одном заведении, например, без проблем предоставляются кальяны, в другом заведении – проводят ночные дискотеки. Поэтому, как мы предупреждали, за неоднократные нарушения правил, ограничений, санитарных мер, предусмотренных действующим законодательством, в рамках закона эти соответствующие заведения будут закрыты».

Такие запреты не блажь, а необходимость, ведь медики наблюдают рост заболеваемости. Но утверждают: всё под контролем. На всякий случай был увеличен коечный фонд.

Инга Анискова, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «В настоящее время для лечения новой коронавирусной инфекции по области развёрнуто 847 коек. Из них 471 обеспечена кислородом. 87 коек обеспечены аппаратами искусственной вентиляции лёгких».

Пока врачи воюют с коронавирусом, дорожные службы готовятся к приближающейся зиме, заготавливают смесь песка и соли и обновляют парк техники. В Мурманске уже закупили 26 машин и ждут ещё 40.

Дмитрий Латышев, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области: «В соответствии с вашим поручением, мы продолжаем выездные проверочные мероприятия по обеспеченности муниципалитетов соответствующей техникой, их состоянием. На 14 сентября – посетили Ловозеро, Ревду, осмотрели технику. Отмечается её существенный износ, порядка 75%. Но техника к проведению уборочных зимних работ готова».

Во время оперативного совещания обсудили проекты благоустройства дворов и общественных пространств. Работы идут по графику, запланированные ремонты дворов выполнены почти полностью.

Оксана Астахова, заместитель губернатора Мурманской области: «Есть моменты, где у нас физически завершена территория, но требуется переобустройство. Завершена работа у нас на 127 прилегающих территориях из 240. Что касается общественных территорий, то процент выполнения - 92. До 30 октября у нас тоже крайние сроки установлены. Завершены у нас работы на девяти общественных территориях из 15 запланированных».

Также на совещании Андрей Чибис сообщил, что новый министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба официально вступила в должность и сняла с себя полномочия муниципального депутата.