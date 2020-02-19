Спускаемся в бункер, чтобы узнать, как выжить во время ЧП

Если знания, приобретённые на школьных уроках ОБЖ, вы уже подзабыли, то самое время посетить новую выставку в Галерее безопасности. Здесь вы не только узнаете, куда бежать и как спасаться, но и увидите средства защиты населения, которые использовались в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня в защитный бункер опустились журналисты «Арктик-ТВ».

Этот звук сигнала сирены должен настораживать всех. Он оповещает о наступлении чрезвычайной опасности природного или техногенного характера. Старенькое устройство в рабочем состоянии, но сейчас находится в Галерее безопасности регионального МЧС. Именно здесь готовится к открытию выставка, посвященная гражданской обороне.

Как и полагается настоящему убежищу, экспозиция расположена на цокольном этаже. Даже входная дверь раритетная - из старого бункера. Все экспонаты тоже оригинальные. Отдельная часть выставки посвящена противогазам - военным, гражданским и даже для лошадей. Здесь можно увидеть и защитную переноску для детей.

Станислав Одиноков, оператор видеозаписи Центра противопожарной пропаганды центра общественных связей ГУ МЧС России по Мурманской области: «Здесь представлены различные приборы измерения радиации, включая личные дозиметры. Если у нас, например, проходят учения по гражданской обороне, то каждому выдается такой дозиметр».

Хоть экспонаты военных и поствоенных времён, но все они находятся в рабочем состоянии. Например, полевые телефоны, которые используются в случаях, когда нет мобильной т проводной связи.

Татьяна Абрамова, руководитель Галереи безопасности Мурманской области: «В случае, если сейчас, не дай Бог, что-то случится, у нас с вами не будет вайфая, скорее всего, отключится мобильная связь, потому что вышки могут быть разрушены. Как можно наладить связь? Только с помощью традиционных проводных телефонов».

Также как и в настоящем бункере, здесь есть кровати, запасы обеззараженной воды и специальный воздушный фильтр.

Татьяна Абрамова, руководитель Галереи безопасности Мурманской области: «Есть защитные сооружения в городе. Называть их количество я не могу, это закрытая информация. Но необходимо понимать, что Мурманск у нас находится к категории объектов, где население будет эвакуировано в случае какой-нибудь трагедии. Это было и во времена Великой Отечественной войны».

Несмотря на то, что выставку ещё монтируют, она уже доступна для гостей музея. Экспозиция посвящена Всемирному дню гражданской обороны, который отмечают 1 марта.

Подробнее узнать о защите населения от чрезвычайных ситуаций можно будет в программе «Итоги» на телеканале «Арктик-ТВ» в эту субботу, 22 февраля, в 20.30.