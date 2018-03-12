Спуститься с горы быстрее ветра

В Мончегорске состоялся второй этап соревнований по сноукаякингу.

Этот экстремальный вид спорта становится всё популярнее, поэтому с каждым разом желающих испытать трассу становится больше.

Сноукаякинг - это новый вид спорта, в котором атлетам требуется проявить ловкость и силу - как можно быстрее спуститься с горы. В мончегорском турнире испытать трассу длиной 350 метров решились 13 участников, некоторые в этом виде спорта состязались впервые. В честном состязании определили двух лауреатов, ими стали жители Мончегорска.