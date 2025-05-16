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Спустя 46 лет они вернулись в Мурманск

Для заполярного зрителя с двухдневными гастролями приехали артисты Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Легендарный коллектив привёз программу, посвящённую Дню Победы.

Государственный академический ансамбль имени Игоря Моисеева – первый в мире профессиональный коллектив народного танца. Его в 1937 году создал великий хореограф Игорь Моисеев. Соединив классический танец с фольклором, он открыл новый жанр, ранее не входивший в перечень видов хореографического искусства – жанр народно-сценического танца. Он даже оставил Большой театр ради продвижения своего ремесла. По сей день весь мир восхищается выступлениями его коллектива.

Елена Щербакова, художественный руководитель Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева: «Артисты очень зависят от публики. Все волнуются, все гримируются, все готовятся к концерту, чтобы нас приняли хорошо».

Елена Щербакова, руководитель ансамбля, в далеком 1979 году приезжала в Мурманск с гастролями. Спустя годы она привезла новое молодое поколение артистов. Они приготовили лучшие номера из репертуара Игоря Моисеева, в которые также включена программа, посвящённая Дню Победы. Профессиональным танцовщикам ничего не мешает для хорошего выступления, даже скромный размер сцены ДК имени С.М. Кирова.

Александр Тихонов, солист Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева, народный артист РФ: «Артисты ансамбля Игоря Моисеева справляются абсолютно на любой сцене. Да, здесь сцена не таких размеров, к которым мы привыкли, но для нас это не помеха».

Юлия Стеблецова, артистка Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева, заслуженная артистка РФ: «У нас была репетиция, где мы разметили сцену, проверили рисунки и всё отрепетировали. Поэтому к концерту полностью готовы».

Это уникальная хореографическая труппа, до сих пор выступающая с номерами, созданными Моисеевым, которых порядка 300.

Александр Тихонов, солист Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева, народный артист РФ: «Я люблю, когда концерт только начинается. Ты стоишь за занавесом, начинается увертюра, занавес открывается и начинается выступление. Это самый яркий и эмоциональный момент, потому что дальше концерт только набирает обороты и подходит к кульминации».

Юлия Стеблецова, артистка Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева, заслуженная артистка РФ: «Соглашусь с Александром, что самый трепетный и волнительный момент перед концертом, когда только всё начинается. Когда ты в предвкушении и в то же время волнуешься, но это приятное волнение. Действительно хочется выйти на сцену, увидеть зал, почувствовать эмоции зрителей. Когда начинается концерт, естественно, ты живёшь в каждом номере, в каждом образе».

В Мурманске артисты ансамбля Моисеева выступали два дня. Прикоснуться к истории народно-сценического танца смогли все желающие.

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