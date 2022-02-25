Спустя три года мойва вновь пришла в порт Мурманска

Все это время действовал запрет на вылов «народной» рыбки в Северном бассейне. А сейчас российские рыбаки получили квоту на вылов мойвы в Баренцевом море.

2 тысячи 200 тонн замороженной мойвы привезло в Мурманск судно-рефрижератор «Арктик Спирит». Это первая за три года мойва, выловленная в Баренцевом море. Всего мурманские рыбаки получили квоту в 28 тысяч тонн.

Дмитрий Слатин, старший механик судна «Arctic spirit»: «Мы можем брать любую рыбу, её морозить и перевозить на очень большие расстояния».

Сейчас проходит разгрузка улова. К работе привлекли все силы, даже дополнительные команды докеров-механизаторов. Трудятся портовики в две смены. Рыбный порт готов принять 10 тысяч тонн мороженной продукции.

Эдуард Малашенков, начальник перегрузочного комплекса Мурманского морского рыбного порта: «Ожидаем, что минимум 20 тысяч тонн пройдёт через наши причалы. Идеально было бы, чтобы все 28. Мы абсолютно готовы к приёму и 28 тысяч тонн. Техника исправна, в достаточном количестве. Что большая механизация – портальные краны, что электропогрузчики, автопогрузчики. И персонал докеров мы дополнительно набрали».

По словам капитана транспортного судна «Арктик Спирит», которое приняло груз в норвежской зоне Баренцева моря у рыбаков, несмотря на непростые погодные условия – февральские шторма на воде, всю работу удалось выполнить в срок. Перегрузка заняла 30 часов.

Вячеслав Демушин, капитан судна «Arctic spirit»: «Два парохода швартуются вместе и начинают работать, производят грузовые операции. Люди работают на своём борту, бывает, помогают с «Назина». Нам в этот раз помогал «Назин», у него команда довольно хорошая и сплочённая. И получилось, что сработали довольно хорошо».

Данный улов лишь первая часть прибывшей в этом году мойвы. Куда отправится рыба – решит грузовладелец. Кстати, сейчас в море на промысле находятся 8 судов. А общий улов мойвы равен 6 тысячам тонн, отмечают специалисты в рыбном порту.