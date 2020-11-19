День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.11.20 19:30
«Спутник ВИ» источником инфекции быть не может
Человек может заразиться коронавирусом в период между введением первой и второй доз вакцины против ковида, ведь иммунитет в среднем вырабатывается на 21-й день после первой инъекции, а устойчивый - через три недели после второй. Об этом сообщил разработчик вакцины «Спутник ВИ», директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«При этом сама вакцина «Спутник ВИ» источником инфекции быть не может, поскольку не содержит самого коронавируса», - отметил микробиолог. Так же он уточнил, что уже начавший формироваться иммунитет после первой прививки позволяет пациентам переносить болезнь в более лёгкой форме.
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