Спящие управляшки, забытые подвалы, дорогая рыба - глава региона и столичный журналист знакомятся с жизнью северян

Мурманск посетил известный тележурналист Сергей Брилев. В областной центр он приехал, чтобы встретиться с новым главой региона. Вероятно, Брилева привлекла активная деятельность Андрея Чибиса, который для того чтобы решить проблемы жителей Заполярья не только завёл страницу в социальной сети «ВКонтакте», но и активно знакомится с горожанами лично.

Андрей Чибис за работу взялся с железной хваткой. Это отмечают и чиновники и граждане, которые следят за деятельностью и передвижением временного исполняющего обязанности губернатора не только по сообщениям в средствах массовой информации, но и по публикациям в социальных сетях. Там постоянно появляются подтверждения активных действий губернатора. Вот и после интервью Сергею Брилеву, специально прилетевшему из Москвы ради этой встречи, глава региона и столичная съёмочная группа отправились в один из дворов заполярной столицы.

«В таком режиме - подвига, да ещё и губернатору - этим заниматься - неправильно, - говорит Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Это задача главы округа, вместе с ГЖИ и муниципальным контролем. Это должно работать автоматически, без позывных».

Тележурналист и глава обсуждают, конечно, самое злободневное – уборку дворов и очистку крыш, а попутно заглядывают в один из супермаркетов. Оказывается, что рыба на прилавках стоит дороже, чем в столице, но этим вряд ли кого-то из жителей области можно удивить

«В Мурманске ожидаешь увидеть ассортимент раза в три больше, цены другие соответственно, - считает Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Это дорого для Мурманска».

А дальше врио губернатора спускается в подвал дома № 22 на улице Тарана, где, по словам жильцов, парит и не даёт комфортно жить канализация.

«Судя по паутине, здесь редко кто-то бывает, - констатирует Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Но видно, что утечек нет».

Во время таких рейдов главу сопровождают не только «камеры» и журналисты, но и руководители министерств и Государственной жилищной инспекции. Сфера ЖКХ сегодня – в центре внимания.