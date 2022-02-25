Сразу две тренировки провели специалисты регионарного МЧС

Спасатели отрабатывали навыки ликвидации пожара в большом торговом центре и провели разведку ледовой обстановки в районе Нижнетуломской ГЭС, при этом использовали квадрокоптер.

Действия спасателей у посетителей одного из крупных торговых центров Мурманска, кажется, не взывают удивления. Редкие гости ТЦ даже не смотрят в сторону пожарных, которые усердно тянут рукава то на цокольный, то прямо в продуктовый магазин первого этажа.

Задача учений – отработать взаимодействие служб, проверить уровень подготовки руководящего состава и готовность к тушению пожаров, а также спасению людей. Конечно, с поправкой на то, что сейчас приходится работать, по сути, в «тепличных условиях» - без дыма, реального огня и вероятности обрушения. Но этого не скажешь о паводке. Снега в этом году выпало много. Когда в регион придёт настоящая весна, реки начнут вскрываться от льда - существует вероятность подтоплений.

Подготовка к предстоящему паводкоопасному периоду начата заблаговременно. Подтверждение тому штабная тренировка по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, пик которого придётся на май. К слову, губернатором утверждён план мероприятий по смягчению таких рисков.