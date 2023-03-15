Сразу в двух учебных заведениях Полярного состоялось торжественное открытие первичных отделений «Движение Первых»

Ответственную миссию взяли на себя учащиеся гимназии и школы №2.

С июля прошлого года в регионе заработали 62 отделения движения, объединившего различные направления общественных объединений детей и молодёжи.

«Движение Первых» уверенно набирает обороты в Мурманской области. Например, благодаря «Университетским сменам» на весенних каникулах школьники смогут ненадолго окунуться в атмосферу студенчества. Программа позволит ученикам школ узнать о профессиях будущего и понять, как лучше подготовиться к поступлению. У 1200 российских школьников, в числе которых и житель Полярного Даниил Анциферов, появится возможность побывать на лекциях и экскурсиях, стать участником событий в лучших вузах России.

Даниил Анциферов, юнармеец МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Мне стало интересно, что может предложить это движение, хочу попробовать себя в нём».

К «Движению Первых» присоединилась и гимназия Полярного, где торжественно открыли первичное отделение организации.

Мария Чернышева, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых»: «Первичные отделения могут открываться на базе школ, гимназий, лицеев, молодёжных центров, спортивных школ, кружков, клубов, детских центров. Есть разные организации, где есть дети, задача – дать больше возможностей для раскрытия их потенциала».

Первое в Александровске отделение «Движения Первых» начало работу на базе гаджиевской школы, теперь общественников в большом ЗАТО стало больше. В гимназии Полярного активно продвигают современные технологии в сфере программирования, осваивают инженерно-технические науки в «Точке роста», журналистские материалы публикуют юнкорры, военно-патриотическим воспитанием озадачены юнармейцы.

Евгения Друзьяк, начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия»: «Юнармейцы – это дети, которые не только занимаются строевой подготовкой и военно-патриотическим направлением, это многогранные личности, которые развиваются и в экологии, и в культуре, и в искусстве, и в спорте. Мы надеемся, что вхождение в «Движение Первых» позволит юнармейцам расширить возможности для реализации новых проектов».

Несмотря на то, что основная роль в общественном движении принадлежит школьникам, их проекты так или иначе будут курировать наставники. Таким образом окрепнут доверительные связи между поколениями и успешные результаты деятельности молодёжных объединений не заставят себя ждать.