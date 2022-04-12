Средь бела дня: украл бутылку вина в магазине и ударил кассира

В один из магазинов Октябрьского округа Мурманска зашёл нетрезвый мужчина и попытался украсть бутылку вина с прилавка. Его решила остановить кассир, но северянин ударил женщину по голове и скрылся.

В этот момент в магазине находились полицейские. Они оперативно задержали подозреваемого и доставили в отдел. По данному факту возбуждены уголовные дела.

Теперь северянину грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.