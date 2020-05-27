Среда, 24 июня 2020 года с большой долей вероятности будет объявлена выходным днём

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что на вчерашней встрече с министром обороны Сергеем Шойгу Владимир Путин приказал провести Парад Победы 24 июня, а шествие «Бессмертного полка» предварительно назначено на 26 июля.

Песков уточнил, что никаких решений по дате голосования по поправкам к Конституции пока не принималось. По закону, этот день тоже объявят оплачиваемым выходным.