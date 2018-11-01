Среди обращений северян всё чаще звучат слова благодарности в адрес губернатора

Губернатор Марина Ковтун провела личный приём граждан по поручению Президента Российской Федерации. Работа с обращениями и просьбами граждан для представителей власти всех уровней повседневна. Благодаря одному их таких приёмов губернатор обратила внимание на проблему многодетных родителей, многим из которых будет крайне сложно оплачивать новые квитанции за вывоз и утилизацию мусора. Ведь тариф на услугу рассчитывается в зависимости от количества членов семьи - чем больше людей прописано в квартире, тем большую сумму придётся платить. Марина Ковтун предложила предусмотреть в бюджете средства для компенсации таких расходов многодетным семьям.

Кировские зоозащитницы обратились к губернатору с просьбой предоставить помещение для пункта временного содержания животных. Девушки уже много лет занимаются волонтёрской работой и ухаживают за безнадзорными собаками и кошками.

По поручению Марины Ковтун администрация Кировска уже подготовила для приюта два здания. Помещения находятся в отдалении от жилых домов и имеют удобные подъездные пути.

Северяне обращаются к главе региона и с личными проблемами. Ещё одна жительница Кировска приехать на приём не смогла – ей тяжело передвигаться, она инвалид-колясочник. Но она написала губернатору письмо с просьбой о предоставлении комфортного жилья на первом этаже, которое будет оборудовано пандусом, для маломобильного человека.

«Её обращение принято в работу, жилье ей будет предоставлено, - сообщила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Будет возведён пандус в подъезде, где она будет проживать. Эта работа требует несколько более долгой подготовки, поскольку необходимо разработать проект и провести работы по возведению пандуса. Но я надеюсь, что в первом квартале 2019 года все будет закончено».

Марина Ковтун подчеркнула, что среди обращений земляков всё чаще звучат слова благодарности. Только за последнее время главе региона поступило около 130 писем с благодарностью за оперативное решение проблем.