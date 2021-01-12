День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.01.21 19:30
Среди северян есть добрые и отзывчивые люди!
Поступок, заслуживающий уважения. Житель Мончегорска помог пенсионеру, которой переходя дорогу, почувствовал себя плохо и упал в снег.
Случай произошёл в городе металлургов около отеля «Лапландия». 82-летнему пенсионеру стало плохо во время прогулки. Он перешёл переход и повалился навзничь рядом с фонарным столбом. Неподвижно лежащего на земле мужчину заметил проезжающий мимо автомобилист, он и вызвал на место происшествия скорую помощь.
Пенсионеру медики оказали необходимую помощь. Глава администрации Мончегорска уже поблагодарил жителя города за помощь, который тот оказал пожилому мужчине.
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Валерия Поспелова
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Владею полной информацией по ситуации с квартирой, данными о лицах, участниках. Все на самом деле обстояло иначе. 79819794459
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