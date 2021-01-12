Среди северян есть добрые и отзывчивые люди!

Поступок, заслуживающий уважения. Житель Мончегорска помог пенсионеру, которой переходя дорогу, почувствовал себя плохо и упал в снег.

Случай произошёл в городе металлургов около отеля «Лапландия». 82-летнему пенсионеру стало плохо во время прогулки. Он перешёл переход и повалился навзничь рядом с фонарным столбом. Неподвижно лежащего на земле мужчину заметил проезжающий мимо автомобилист, он и вызвал на место происшествия скорую помощь.

Пенсионеру медики оказали необходимую помощь. Глава администрации Мончегорска уже поблагодарил жителя города за помощь, который тот оказал пожилому мужчине.