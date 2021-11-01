Среди северян много книгочеев

Среди северян, как оказалось, много тех, кто любит коротать время за книгой, об этом свидетельствуют результаты всероссийского конкурса «Самый читающий регион»

Мурманская область вошла в число победителей. В этом году в конкурсе приняли участие 80 субъектов. Они представили самый значимый литературные проекты за два года. Кроме того, внимание в рамках конкурса уделялось статистическим данным об инфраструктуре чтения.

Статус лауреата конкурса Заполярью принесла акция «Литературный диктант». Участие в ней приняли 100 человек. Всего диктант состоялся на 130 площадках в различных регионах страны.