Среди участников драки в баре «Негрони» журналисты «Арктик-ТВ» разглядели своих старых «знакомых»

Новость дня, которая обсуждается на информационных ресурсах и в телеграмм-каналах – драка в баре «Негрони» с участием сотрудников прокуратуры. И не простых сотрудников, а занимающих высокие посты. Мы не удивились, что лица участников оказались знакомы корреспондентам нашего телеканала.

Ранее фамилии участников драки звучали в журналистских расследованиях. О былых деяниях этих персонажей рассказывали специальные репортажи из серии «Бизнес-Мент». Мы уверены, что в прокуратуре с новым руководством не будут процветать коррупция и панибратство с преступниками. Но порядок ещё нужно наводить, возможно, и путем чистки ведомства от тех, кто бросает на него тень. Вот таким поведением.

Александр, посетитель коктейль-холла «Негрони»: «Были сотрудники, вели себя неадекватно, угрожали, показывали свои удостоверения, неприятная ситуация произошла».

- А что было в удостоверениях? Ведомство какое?

– Прокуратура Мурманской области.

Драке, которая попала на камеру видеонаблюдения, предшествовала словесная потасовка, а ей, по словам очевидцев, распитие спиртных напитков.

Александр, посетитель коктейль-холла «Негрони»: «Они сначала к девчонке приставали, пытались познакомиться, может. Из-за этого и конфликт произошёл, она не хотела знакомиться, пересела к нам, а дальше начало развиваться в сильно конфликтной ситуации»

– А они были сильно пьяные?

- Да, я бы сказал, что они на этот вечер могли бы уже завершить свой отдых.

По нашей информации, после обнародования видеозаписи один из участников драки уже написал рапорт на увольнение. А добропорядочные сотрудники прокуратуры удивляются поведению коллег и даже стыдятся. А стыдиться есть чего – ведь такое поведение в глазах простых людей бросает тень не на определенных личностей, а на все ведомство.