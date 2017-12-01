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День за днём с «Арктик-ТВ»01.12.17 19:30

Средней общеобразовательной школе № 49 Мурманска – 30 лет!

Танцы, песни и другие выступления талантливых школьников. Средней общеобразовательной школе № 49 – 30 лет! В честь такого события учителя и ученики в храме знаний устроили яркий  праздник.

Сорок девятая - самая большая школа в Мурманске. Располагается она в двух корпусах. А для младших школьников работает группа продлённого дня. Сегодня в ней обучаются 1216 детей. В корпусе для малышей оборудована хорошая игровая база, для старшеклассников - научно-исследовательская.

- Казалось бы, возраст небольшой. Всего 30 лет. Даже по человеческим меркам это всего жизнь одного поколения, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Но благодаря коллективу, благодаря детям, благодаря родителям в этой школе такая хорошая атмосфера. И хочется пожелать всем успехов, чтобы вы сохраняли  всё, что было наработано за эти тридцать лет и приумножали прекрасные традиции.

За время работы этого учебного заведения 83  ученика окончили школу с медалями, более сотни в разные годы становились победителями олимпиад по самым разным предметам. Успешна сорок девятая и в спорте. С 2014 года в школе функционирует спортивный клуб «Север».

- В школе у нас обучаются дети, которые занимаются и в школьных спортивных секциях, и в школах олимпийского резерва. Фамилия Мустафина наверняка на слуху многих,  - это учащийся нашей школы, - говорит Юрий Гугин, директор средней общеобразовательной школы № 49. - Учителя, которые работают в школе, творческие, талантливые педагоги.

Не отстают от педагогов и дети. Они в честь дня рождения любимой школы выступили с творческими номерами. Ребята пели, танцевали и демонстрировали навыки в спортивных дисциплинах. В сорок девятой работает творческий клуб «Феникс». Он объединяет хореографический коллектив, вокальную, хоровую и театральную студии.

- Это высокопрофессиональный коллектив, который отличается не только целеустремлённостью дать детям лучшее, подготовить их к жизни, но и душевным отношением к воспитанникам, - отмечает Олег Ноздрачёв, депутат Совета депутатов города Мурманска. Я от всей души поздравляю эту школу, желаю коллективу дальнейших профессиональных успехов, благодарных учеников, целеустремлённости и оптимизма!

И успех школе обеспечен. Педагоги неоднократно участвовали и побеждали в конкурсе «Учитель года» на региональном и всероссийском уровне. А значит, за уровень образование учеников здесь можно не беспокоиться.

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