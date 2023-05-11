Средний морской танкер «Кама» вернулся в Североморск из дальнего похода

На причале экипаж» встретили представители военного командования и оркестр.

Напомним, в начале января танкер в составе отряда кораблей отправился в дальний поход. В море североморцы провели более 120 суток. За этот период экипаж танкера выполнил более 15 заправок кораблей. Фактически «Кама» сопровождала фрегат «Адмирал флота Советского Союза Гошков».

Судно действовало в различных районах Северного Ледовитого, Атлантического и Индийского океанов, дважды пересекло экватор. Экипаж так же принял участие в международных трёхсторонних учениях с участием боевых кораблей и судов обеспечения Военно-морского флота России, ВМС Народно-освободительной армии Китая и Южно-Африканских национальных сил обороны и учении «Морской пояс безопасности–2023», в котором участвовали ВМФ России, ВМС Китая и Ирана.

В центральной части Атлантического океана экипаж танкера спас гражданина Франции с терпящей бедствие яхты. Лукас Монтеу совершал одиночное плавание в Атлантике, у него во время шторма на яхте вышло из строя рулевое устройство и началось поступление воды. Француз был успешно доставлен в порт Кейптаун, откуда уехал домой.

Виктор Осипов, капитан танкера «Кама» Северного флота: «Рейс был интересный, трудовой. Экипаж показал высокую сработанность. Получил оценку высокую и заслуженную от командира отряда кораблей СФ».

Заместитель командующего Северным флотом Дмитрий Украинец поздравил североморцев с успешным выполнением всех поставленных задач и возвращением домой, пожелал крепкого здоровья. По флотской традиции контр-адмирал вручил капитану танкера Виктору Осипову жареного поросёнка.