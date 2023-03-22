Средний морской танкер Северного флота «Академик Пашин» вернулся в порт приписки Мурманск из дальнего похода

В течение 8 месяцев его экипаж обеспечивал задачи материально-технического обеспечения кораблей и судов Военно-морского флота России в акваториях Северо-Восточной Атлантики, Средиземного, Норвежского и Баренцева морей.

На мурманском причале танкер встречали представители командования, военный оркестр и семьи моряков.

За время похода судно прошло около 19 тысяч морских миль. Напомним, средний морской танкер «Академик Пашин» вышел из Мурманска 6 августа 2022 года. Танкер находился в походе около 230 суток.

Михаил Суханов, капитана танкера Северного флота «Академик Пашин»: «Независимо от того, какой продолжительности поход, с чувствами возвращаешься с одними, что у меня, что у экипажа – мы рады. Мы рады, что выполнили без единого нарекания задачи. Вернулись все живы и здоровы».