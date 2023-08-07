День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.08.23 19:30
Средняя толщина ледяного покрова на Северном полюсе уменьшилась в 2 раза по сравнению с наблюдениями 90-х годов
Об этом говорят наблюдения, сделанные специалистами Арктического и антарктического научно-исследовательского института во время рейса в Арктику атомного ледокола «50 лет Победы».
В ходе рейса выполнялись специальные ледовые наблюдения как визуальные, так и с помощью судового телевизионного комплекса. Дополнительно осуществлялся сбор метеорологических данных, производилась фотосъёмка ледовой обстановки в районе плавания ледокола, фиксировались особенности движения судна во льдах.
Экспедиции в район Северного полюса - большая редкость, которую предоставляет «Атомфлот». Такие рейсы, по словам учёных, позволяют получать массивы уникальных данных, которые невозможно получить с помощью методов дистанционного зондирования Земли.
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