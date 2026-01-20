Из Териберки в аэропорт Мурманска теперь можно доехать без пересадок на автобусеИтоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%
«Сретение»: традиционная музыкальная рождественская встреча прошла в ЗАТО Александровск

В уютной атмосфере жители и гости Полярного под аккомпанемент группы «Сретение» насладились теплом и традициями духовного праздника.

Пели о вечном – о любви к Богу и человеческих отношениях. Традиционная рождественская встреча собрала в уютном зале Центра культуры Полярного поклонников живой музыки. Исполнители отмечают, что с каждым годом их становится больше.

Сергий Мищенко, руководитель проекта «Сретение», настоятель Свято-Никольского храма, г. Полярный: «Я думаю, что это помощь зала. Нужно было понять, кто и зачем пришёл, понять, что атмосфера будет такая, что приятно будет работать. Надеемся, что люди это тоже прочувствовали, Мы и песни старались выбрать такие, чтобы было спокойно, комфортно, по-домашнему».

Людмила Армянинова, зритель, г. Полярный: «Мы ждали эту встречу. Мы надеялись услышать и старые композиции, и новые. Когда я училась, то мы очень любили песни Булата Окуджавы, поэтому мне это очень знакомо».

Встречаются рокеры и руководитель проекта «Сретение», исполнитель основных партий - протоиерей Сергий Мищенко, всего несколько раз в год – во время репетиций и на самом рождественском концерте.

Игорь Пухкий, бас-гитарист проекта «Сретение», г. Полярный: «Уже четыре раза выступаю. Начинали простенько, потом сложнее, добавляли перкуссию. Очень «вкусно» получается».

Александр Друзьяк, музыкант проекта «Сретение», г. Полярный: «Мне кажется, что сегодня мы были наиболее сыгранными. Этот концерт ярко выделяется: возникало ощущение у меня, что мы долго репетировали, хотя возможностей таких было мало».

Наполненный семейными традициями и обычаями Рождества Христова праздник получился откровением как для постоянных зрителей, так и для слушателей, впервые принимавших участие в концерте.

Ольга Гарагуля, зритель, г. Полярный: «Это просто божия благодать! Настолько уютный, семейный, тёплый вечер. Мне это напомнило встречи, когда мы собирались и пели все вместе».

Репертуар «Сретения» состоит из самых разных музыкальных композиций: бардовских песен, авторской и современной музыки. Многие из них давно знакомы зрителям, с некоторыми только познакомились в рамках концертной программы. 

