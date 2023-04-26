Срочная новость! В Мурманской области из-за возгорания на борту потерпел крушение истребитель МиГ-31

По предварительной информации он упал в озеро. Об этом сообщает ТАСС со сыска на источник в силовых структурах.

«У МиГ-31 в ходе выполнения планового полета, предварительно, загорелся один из двигателей, после чего он упал. По предварительным данным, самолёт рухнул в озеро», - сказал собеседник агентства.

«Пилоты, вероятно, катапультировались. Очевидцы утверждают, что в районе крушения видели двух парашютистов», - добавил он.

Крушение произошло в 10 км от Мончегорска в районе острова Риж-Губа. Туда выехали представители оперативных служб.

В Министерстве обороны подтвердили информацию о падении самолёта, в ведомстве сообщили, что лётчики катапультировались.