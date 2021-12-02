211 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+77), Кандалакшском районе (+30) и Североморске (+18).

Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 теперь составляет год с даты выздоровления, заявил РИА «Новости» помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он уточнил, что все новые документы оформляют на этот срок, а ранее выданные, сейчас продляют до 12 месяцев.

Напомним, ранее сертификат о перенесенной болезни выдавали на шесть месяцев.