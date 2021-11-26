235 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+113), Кандалакшском районе (+31) и Североморске (+23).

Срок действия сертификата переболевших COVID-19 продлят до года, сообщает «Интерфакс». Такое предложение внесла вице-премьер Татьяна Голикова. Президент РФ Владимир Путин его поддержал. Ранее срок действия сертификата о перенесенном коронавирусе составлял 6 месяцев, в то время как документ о завершенной вакцинации действовал год.

Таким образом, переболевших приравняли к привитым. Это связано с данными исследований, которые показали, что в первый год после выздоровления повторная заболеваемость остаётся крайне низкой. Данные на портале «Госуслуги» в ближайшие дни обновятся автоматически.

Привиться после перенесенного коронавируса по-прежнему можно спустя 6 месяцев, рекомендуется использовать для этого вакцину «Спутник Лайт», но двухкомпонентный «Спутник» тоже разрешён.