Срок изучения недр в Мурманской области могут продлить до 7 лет

Соответствующий законопроект был внесен в Государственную Думу.

Согласно новому закону, участки для геологического изучения в Мурманской области будут предоставляться на 7 лет, а не на 5, как было раньше. Законопроект предложили принять в первом чтении на заседании Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

На данный момент увеличенный срок предусмотрен полностью или частично в Якутии, Коми, Камчатском, Красноярском, Хабаровском краях, Иркутской, Магаданской, Сахалинской областях, Ненецком, Чукотского и Ямало-Ненецком автономных округах.