Срок выдвижения кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлён до 14 мая
Такое решение после обращения из регионов приняли во время федерального организационного комитета праймериз, который возглавляет сенатор Александр Карелин.
Продление срока выдвижения кандидатов позволит максимальному количеству людей принять участие в процедуре, считают авторы инициативы. Региональные оргкомитеты также должны оказывать помощь с оформлением документов участникам, которые подадут заявки до 14 мая. Напомним, «Единая Россия» проводит предварительное голосование с 24 по 30 мая. В Мурманской области - в онлайн-формате. Чтобы принять участие в голосовании нужно зайти на сайт PG.ER.RU и выбрать опцию «Хочу проголосовать», подтвердить себя на портале «Госууслуги» и стать выборщиком.
Выдвижение участников предварительного голосования стартовало на сайте «Единой России» 15 марта, регистрация избирателей - 19 апреля, она продлится до 28 мая.
Голосование организовано по максимально открытой модели, когда принять участие смогут все зарегистрированные граждане.