Срок выработки коллективного иммунитета сдвинули на осень

21 новый случай заболевания CoViD-19 выявлен в Мурманской области за прошедшие сутки. 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+15), Североморске (+2) и Кольском районе (+2).

Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России - сентябрь 2021 года. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании, сообщает информационное агентство ТАСС. Ранее Голикова обозначала примерным сроком достижения коллективного иммунитета август 2021 года, отметив, что в случае роста темпов вакцинации этот срок может быть сдвинут на более ранний период.

В настоящее время в России вакцинировались обоими компонентами вакцины более 7 млн человек, переболело коронавирусной инфекцией почти 5 млн россиян. Для достижения коллективного иммунитета, по её оценкам, необходимо провакцинировать 60% населения, то есть почти 69 млн человек.