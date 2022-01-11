Сроки ремонта детской поликлиники №1 в Мурманске сдвигаются на лето 2022 года

В детской поликлиники №1 в Мурманске продолжается ремонт. В медучреждении, расположенном по улице Папанина, сейчас обновляют фасад и кровлю. Ход работ лично проверила депутат Госдумы Татьяна Кусайко.

В рамках модернизации первичного звена здравоохранения в прошлом году стартовал ремонт детской поликлиники на ул.Папанина, 1. Здесь обновляют фасад и входные группы, перекрывают кровлю. И все работы уже должны были завершить, если бы не возникшие трудности.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы от Мурманской области: «К сожалению, в процессе начала выполнения работ в соответствии с техническим заданием были обнаружены некоторые моменты, которые требовали переноса сроков. Как, например, на этом здании был обнаружен сетевой кабель. Благодаря этому контролю, думаю, что объект будет сдан по тем срокам, которые сейчас начертаны».

Новые сроки окончания ремонта – лето. Сейчас процесс обновлений идёт полным ходом. Рабочие трудятся, несмотря на снегопады и мороз, чтобы нагнать упущенное время. При этом, по словам представителей контролирующих органов, выполняет работу подрядчик качественно, все-таки обновлять детское учреждение – дело ответственное.

Сергей Клемешов, начальник отдела ресурсного обеспечения и госзакупок Министерства здравоохранения Мурманской области: «Видно, что около входной группы уже укладывают фасад. С той стороны уже утеплили, перешли на эту сторону. Ожидается прибытие фасадных элементов - металлических кассет, которыми всё красиво это закроют. Дизайн можно посмотреть на входе, там щит установлен, как это будет выглядеть уже после ремонта».

В планах также обновить ещё не отремонтированные помещения поликлиники - кабинеты на 1-ом и 4-ом этажах.