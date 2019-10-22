СРЗ «Нерпа» открыта для молодых специалистов

Время определяться, какую профессию освоить и куда лучше поступать после школы. На встрече с выпускниками девятых классов побеседовали специалисты градообразующего предприятия «Нерпа».

Многие из выпускников ещё только стоят на пути принятия одного из самых важных решений в жизни: кем они станут, чем будут зарабатывать на жизнь? Девятиклассник Алексей пока определился лишь с областью знаний, в которой планирует преуспеть.

«Пока что я выбрал физику и математику, планирую техническое образование получать, - говорит Алексей Лесуков, учащийся 9-го класса ООШ № 269, г. Снежногорск. – А вот куда идти учиться, ещё не знаю».

В этом Алексею и его одноклассникам попытались помочь специалисты судоремонтного завода «Нерпа». Предприятие предлагает направления на бюджетные места в лучшие вузы страны по направлениям судоремонта и строительства и гарантирует производственную практику. Лёша всерьёз задумался над такой перспективой.

А вот Маргарита с профессией определилась давно, себя она посвятит медицине – станет врачом.

«Хотелось бы продолжить карьеру в Санкт-Петербург, но если планы пойдут в другое русло, то, конечно же, вернусь сюда», - делится своими планами СНХ: Маргарита Хиневич, учащаяся 9-го класса ООШ № 269, г. Снежногорск.

Утечка ценных кадров – одна из самых больших проблем Севера. Для судоремонтников и врачей за Полярным кругом работа всегда найдётся, но достойные условия для труда созданы не всегда. Альтернатива есть – работать можно удалённо, в интернете и сфере IT-технологий.

«Сфера технологий – это сфера, связанная с точными науками: математика, физика, информатика, - говорит Оксана Кухаренко, педагог-организатор ООШ № 269, г. Снежногорск. - У нас есть «звёздочки» в этих областях. Я надеюсь, что мы о них услышим даже на мировой сцене, они будут нам рассказывать о каких-то программных продуктах, которые они лично разработали, мы будем гордиться ими, что это выпускники нашей школы».

Главное, чтобы человеком был хорошим, уверено заявляют взрослые. А предприятия продолжают искать и поддерживать целеустремленных школьников.