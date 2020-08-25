Стадион - не место для игрушек?

Новый стадион возле Семёновского озера привлекает не только спортсменов. Мамочки с колясками прогуливаются по периметру спортивного объекта, а дети используют песок в прыжковой яме для куличиков. Уместны ли такие игры, решили узнать журналисты «Арктик-ТВ» у зрителей телеканала.

Совсем недавно новый стадион возле Семёновского озера ввели в эксплуатацию, но он уже максимально загружен. В тёплые дни здесь разминаются спортсмены, ставят личные рекорды легкоатлеты, а также тренируются в мастерстве скандинавской ходьбы люди пожилого возраста. Приходят сюда и семьями. Мамочки гуляют с колясками, а некоторые родители зачастую оставляют детей играть в прыжковой яме, используя её как песочницу. Такой расклад вещей, как показал опрос в сообществе нашего телеканала, многим не по душе.

Вот какие отклики поступили на нашу страницу «ВКонтакте»:

- Когда ребёнок заходит на спортивный объект, то он тоже занимается спортом, пусть он ещё в коляске, но прогулка на свежем воздухе - это тоже элемент тренировочного процесса. Другое дело беговые дорожки, вот их лучше держать свободными даже для собственной безопасности, чтобы случайно не сбили.

- Очень часто там бегаю, подтягиваюсь и т.п. Недавно какая-то девчушка сыпанула мне под ноги песка с камнями из ведёрка, на финишном ускорении. Её родителей, чтобы высказать им замечание, я так и не нашёл.

Казалось бы, совсем рядом со спортивным объектом есть благоустроенный сквер, куда пускают всех желающих, для маленьких оборудованы песочницы и детские площадки. Но малышей по какой-то причине тянет играть именно на стадион.

Лариса Круглова, председатель комитета Мурманской областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту: «Если мы ограничим доступ, допустим, там будут только спортсмены и любители физической культуры, то люди будут выламывать части забора и пролезают туда. Поэтому стадион открыт и он доступен для всех. А то, что дети ходят туда, значить, надо больше песочниц строить, чтобы они ходили туда, а не на спортивные объекты».

Административного ресурса, который бы разрешил противоречие, пока нет. Поэтому приходится надеяться на сознательность жителей Мурманска. Надо понимать, что стадион это не место для прогулок с колясками, езды на самокатах, велосипедах и роликах. Использовать спортивное оборудование можно только по назначению, тогда и покрытие, и спортивные снаряды прослужат дольше.