Стадион «Метеор» отметил 100 дней с момента своего открытия массовым катанием

Кто не мечтал покататься на коньках жарким мурманским летом? И мечты сбываются! В новой ледовой арене можно весело и с пользой провести летнее время.

«Метеор» открылся чуть больше трёх месяцев назад, а уже стал площадкой для проведения спортивных тренировок и активного отдыха мурманчан. Не так давно состоялось «открытое катание», на которое пришли и взрослые, и дети. Хоккейное поле 60 на 30 метров позволяет полноценно заниматься не только спортсменам, но и тем, кому в радость просто покататься. К примеру, Алина Прохорова с малых лет занимается фигурным катанием, состоит в сборной области, была очень рада недавнему «массовому катанию».

Алина Прохорова, спортсменка-фигуристка: «Открытое катание – это очень хорошо для людей, которые хотят начать заниматься спортом. В любое время года они могут сюда прийти и покататься, в независимости от того, есть ли зимой ветер на улице, или даже жара летом.

Алина не единственная спортсменка, которая пришла на массовые катания, Тимофей Евгенов тоже фигурист, отмеченный множеством наград, по достоинству оценил новую ледовую арену.

Тимофей Евгенов, спортсмен-фигурист: «Да, хороший ледовый и лёд неплохого качества. Всё нравится. Плюс ещё занятия более часто здесь проводятся, поэтому это не может не влиять на результативность тренировки».

Новому крытому стадиону рады не только спортсмены, но и тренеры. Людмила Моргун отметила, что такого катка очень не хватало для тренировок.

Людмила Моргун, тренер по фигурному катанию: «Современный, хороший, светлый, уютный каток, который нам очень сильно разгрузил расписание. У нас очень много было желающих кататься на льду зимой и в межсезонье».

Массовые катания для горожан буду проводиться и впредь, а сейчас любой желающий может прийти на платный сеанс свободного катания в 3 часа дня, и провести время с пользой для здоровья.