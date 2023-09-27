Стадион «Юность» в Мурманске скоро примет на свои площадки спортсменов и активных горожан
Ещё больше удивляет тот факт, что на месте спортивного комплекса был плохо обустроенный пустырь, который зимой превращали в каток. С реконструкцией объекта затянули, но на это есть объективнее причины.
Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Это вопрос проекта, его приходилось пересматривать… Но быстрее не получилось».
В остывающих лучах северного солнца видно каждую травинку. По словам строителей, видимость на стадионе будет отличной и ночью. Когда заметно стемнеет на объекте включат мощные прожекторы, освещение смонтировано на специально установленных по периметру столбах-мачтах. Заниматься здесь зимой спортсменам будет в удовольствие. Маленький хоккейный мячик точно не пропустишь.
Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Это для наших спортсменов, они могут прийти сюда и заниматься».
Помимо хоккеистов, навыки здесь, скорее всего, будут оттачивать и конькобежцы, а летом футболисты и легкоатлеты.
Подумали и о старшем поколении - отдельные дорожки обустроят для людей, занимающихся скандинавской ходьбой.
Полноценное открытие комплекса состоится ближайшее время.