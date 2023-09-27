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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.09.23 19:30

Стадион «Юность» в Мурманске скоро примет на свои площадки спортсменов и активных горожан

Стадион «Юность» на окраине Первомайского района областного центра обретает законченный вид. Позади огромный фронт подготовительных работ, а сейчас строители аккуратно, буквально на коленях, монтируют искусственный газон. Яркая зелёная трава посреди Мурманской осени выглядит впечатляюще.

Ещё больше удивляет тот факт, что на месте спортивного комплекса был плохо обустроенный пустырь, который зимой превращали в каток. С реконструкцией объекта затянули, но на это есть объективнее причины.    

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Это вопрос проекта, его приходилось пересматривать… Но быстрее не получилось».

В остывающих лучах северного солнца видно каждую травинку. По словам строителей, видимость на стадионе будет отличной и ночью. Когда заметно стемнеет на объекте включат мощные прожекторы, освещение смонтировано на специально установленных по периметру столбах-мачтах. Заниматься здесь зимой спортсменам будет в удовольствие. Маленький хоккейный мячик точно не пропустишь. 

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Это для наших спортсменов, они могут прийти сюда и заниматься».

Помимо хоккеистов, навыки здесь, скорее всего, будут оттачивать и конькобежцы, а летом футболисты и легкоатлеты.

Подумали и о старшем поколении - отдельные дорожки обустроят для людей, занимающихся скандинавской ходьбой.

Полноценное открытие комплекса состоится ближайшее время.

 

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