Стадионам снег – не помеха

Современный стадион на улице Копытова - одно из любимых мест для занятий спортом у жителей Первомайского округа. Снежный март не помешает ежедневным тренировкам спортсменов, потому что дорожные службы регулярно поддерживают чистоту и порядок на этой территории.

Такая спортплощадка под открытым небом одна из 12-ти в городе. Здесь горожане играют в мини-футбол, занимаются на уличных тренажерах и гуляют с детьми. Стадион коммунальщики очищают по мере необходимости. В эту зиму осадков было немного, но март, кажется, пытается наверстать упущенное.

С уборкой снега проблем у муниципалитета не возникает - подрядчик вывозит его вовремя, а вот вандалы иногда добавляют работы.

- Вандалы беспокоят иногда, но сейчас меньше, - отмечает Сергей Негода, директор спорткомплекса «Авангард». – Уровень культуры у людей повышается, мы этому рады.