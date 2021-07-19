Стал известен автор инсталляции «Красный велосипед у красного забора» в центре города

Почти месяц горожане терялись в догадках, пытаясь понять, кто автор инсталляции, установленной в центре города. Корреспондент «Арктик-ТВ» смогла выяснить, кто оставил красный велосипед с корзиной цветов на главной площади Мурманска.

В конце июня на площади Пять Углов горожане внезапно обнаружили красный велосипед. Тогда многие гадали, чьих рук это дело. Прокатится на двухколесном не удалось никому, так как он крепко-накрепко прикован к забору, а вот запечатлеть арт-инсталляцию мог каждый.

Нам удалось разыскать автора яркого объекта, им оказался дизайнер Вальченто. Сам он объясняет такой творческий порыв несколькими факторам.

Валентин Петров, дизайнер: «Он приурочен к Дню молодёжи, 220-летию создания велосипеда, А ещё мы недавно отметили годовщину велопроката».

Велосипед, несмотря на недоверие скептиков, становиться всё более популярным видом транспорта на севере. В некоторых странах памятники двухколесным стоят чуть ли ни в каждом городе, почти как у нас вождю Ленину. Теперь любопытно, приживётся ли такая традиция в Заполярье.

Валентин Петров, дизайнер: «Основная концепция - привлечь внимание автолюбителей и быть друг к другу внимательнее».

Тем не менее, народное творение в виде алой рамы с кашпо могут демонтировать как несогласованный арт-объект. На сайте «Наш север» можно проголосовать «за» или «против» двухколесного. Пока, судя по опросу, жители Мурманской области благосклонны к креативной задумке Вальченто.