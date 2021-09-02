Стал известен размер материнского капитала будущего года

Пенсионный фонд должен проиндексировать сумму.

Сумма выплаты на первого ребёнка превысит полмиллиона рублей. Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков во время Восточного экономического форума.

«Размер ... в 2022 году составит 503237 рублей на первого ребёнка и 665009 рублей на второго», - приводят слова министра РИА «Новости». Глава ведомства уточнил, если ранее семья получила денежные выплаты за первенца, то доплата за второго будет 161772 рубля. Для получения сертификата необходимо обратиться в Пенсионный фонд.