Стала известна культурная программа Международного форума «Арктика – территория диалога»

Мероприятия проведут с 25 по 30 марта. В рамках гастрономического фестиваля «Вкус Арктики» команда рестораторов и шеф-поваров Арктической зоны представит меню региональной кухни.

На улице Воровского в Мурманске построят 25-метровый тоннель, внутри которого расположатся ледяные гравюры, ледяной бар и ярмарка мастеров.

В Саамской деревне можно будет познакомиться с бытом коренных малочисленных народов Севера.

В краеведческом музее пройдут экскурсии, также будут открыты различные тематические экспозиции.

Для участников события организуют кинопоказы, спектакли в театрах и творческий вечер заслуженного артиста России Александра Олешко.

Отдельное внимание уделят проекту «Арктический диалог». 17 марта состоится торжественная церемония передачи Мурманскому областному краеведческому музею «кита БРИКС» – фигуры горбатого кита. Подробности программы можно узнать на сайте forumarctica.ru.