Стала известна программа фестиваля культуры и спорта «Гольфстрим»

Спортивный праздник состоится 9 сентября в районе Кольского моста.

На фестивале будет представлено более десятка спортивных соревнований: волейбол, мини-футбол на песке, петанк, парковые шахматы, заезд на велосипедах, роликах, парад авто- и мототехники и многое другое. Состоятся состязания и по экстремальной атлетике с использованием пожарной, спасательной техники и вооружения «Пожарная тяга».

Остался в программе и традиционный легкоатлетический забег, а также заплыв через Кольский залив.

Победители главных соревнований получат денежные призы.

Завершится фестиваль ярким огненным шоу.

Программу события стоит изучить и водителям, в этот день будут действовать ограничения движения.