«Аллергодесант» работал в Видяево: в амбулатории гарнизона приём провели 18 специалистовПредставительницам женсоветов Северного флота рассказали о программе юбилейной конференции «Звезда Севера»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.02.24 19:30

Стала известна программа пятой образовательной конференции «Звезда Севера»

Она пройдёт в стенах областного Дворца культуры имени С.М. Кирова 17 февраля.

Встречу, посвящённую мероприятию, посетили 20 активисток женсоветов Северного флота из Североморска, Гаджиево, Печенгского округа, посёлка Спутник и других военных гарнизонов. Они распространят приглашения на конференцию среди жён военнослужащих – главных гостей проекта.

В областном центре презентовали программу юбилейной женской образовательной конференции «Звезда Севера» для жён военнослужащих и женщин-военнослужащих. Событие состоится в столице Заполярья уже 17 февраля. В роли организатора проекта выступил Единый волонтёрский центр региона.

Евгения Чибис: «За пять лет нас признали, нам верят, нами гордятся, о нас говорят, нас поддерживает Совет Федерации».

Не только праздничное настроение, но и самообразование – традиционная цель конференции. Как говорили ещё великие: «Знание – сила». В программе события лекции от федеральных и региональных спикеров, обширная тематика вопросов. На семинаре коснутся вопросов психологии и семейных ценностей, конечно, темы красоты и здоровья. Расскажут и про важность эмоционального интеллекта – актуальной темы на сегодняшний день. 

Евгения Чибис, организатор проекта «Звезда севера», руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Наши женщины, уже пятый раз участвующие на «Звезде Севера», своим вариантом выбирают все возможности для саморазвития, поэтому отдельный блок в этом году посвящён проектной деятельности, открытию собственного дела, монетизации и хобби, как собственного дела. Например, как найти работу в интернете, как суметь реализовать себя через возможности интернет-систем, которые сейчас существуют».

Девушек будут ждать бонусы от организаторов. Всё, чтобы сделать это время насыщенным, полезным и интересным.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «На конференции в этом году будут обустроены несколько консультационных пунктов - федеральных и региональных. И отдельный блок мы уделяем медицине. Он всегда наиболее актуален. Будет пункт витаминизации – популярный сейчас. Девочки из дальних гарнизонов смогут здесь получить эту услугу, которая очень популярна».

По словам организаторов, с каждым годом заявок становится всё больше и больше. А это отличный показатель. Значит, у женщин такое событие востребовано. На «Звезду Севера» в этом году ожидают более 800 участниц. 

Евгения Бедрик, представитель Военно-политического управления Северного флота: «Я жду «Звезду Севера», потому что хочется видеть радостные лица наших женщин в наше непростое время – это проведение специальной военной операции. Наши девушки немножко, скажем так, забывают о себе. Они отдают себя мужьям, братьям, отцам. И хотелось бы, конечно, чтобы настроение их улучшилось, они немножко отвлеклись и, возможно, нашли путь к самореализации, нашли какое-то творческое начало, как-то перенастроились, скажем так, перезагрузились».

Зарегистрироваться на мероприятие можно через женские советы военных частей или обратившись к представителям Единого волонтёрского центра через официальное сообщество мероприятия в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/zvezdasevera_official).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги 2023 года в судостроительной отрасли страны по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Комментарий к новости:В Мурманской области впервые за долгое время выросли показатели по рождению первых детей и на 40% увеличилось количество многодетных семей
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
Комментарий к новости:Принятие изменений в законопроект позволит оперативно вводить в отдельных населённых пунктах региона дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции
Ольга
26.01.24 02:54
Здраствуйте, 10.12.23г с ДВ была отправлена посылка Супругу в зону СВО, 20.12.23 посылка была передана в вашу службу. Сегодня 47 дней посылка в пути, супруг так и не получил посылку. *** Ольга, мы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Может ли работодатель уволить сотрудника, воспитывающего в одиночку ребёнка до 16 лет? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире06:30Новости. Информационная программа (12+)07:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)07:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)7 из 10 россиян выступают за закрытие микрофинансовых организаций-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 58 копеек, евро снижается почти на 42 копейки-PRO Энергетику (18+)На выездном заседании регионального правительства в городе Полярные Зори озвучили итоги работы Кольской АЭС в 2023 году и планы по дальнейшему развитию-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 февраля-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Теперь с гражданами-должниками может взаимодействовать робот-коллектор
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика