Стала известна программа пятой образовательной конференции «Звезда Севера»

Она пройдёт в стенах областного Дворца культуры имени С.М. Кирова 17 февраля.

Встречу, посвящённую мероприятию, посетили 20 активисток женсоветов Северного флота из Североморска, Гаджиево, Печенгского округа, посёлка Спутник и других военных гарнизонов. Они распространят приглашения на конференцию среди жён военнослужащих – главных гостей проекта.

В областном центре презентовали программу юбилейной женской образовательной конференции «Звезда Севера» для жён военнослужащих и женщин-военнослужащих. Событие состоится в столице Заполярья уже 17 февраля. В роли организатора проекта выступил Единый волонтёрский центр региона.

Евгения Чибис: «За пять лет нас признали, нам верят, нами гордятся, о нас говорят, нас поддерживает Совет Федерации».

Не только праздничное настроение, но и самообразование – традиционная цель конференции. Как говорили ещё великие: «Знание – сила». В программе события лекции от федеральных и региональных спикеров, обширная тематика вопросов. На семинаре коснутся вопросов психологии и семейных ценностей, конечно, темы красоты и здоровья. Расскажут и про важность эмоционального интеллекта – актуальной темы на сегодняшний день.

Евгения Чибис, организатор проекта «Звезда севера», руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Наши женщины, уже пятый раз участвующие на «Звезде Севера», своим вариантом выбирают все возможности для саморазвития, поэтому отдельный блок в этом году посвящён проектной деятельности, открытию собственного дела, монетизации и хобби, как собственного дела. Например, как найти работу в интернете, как суметь реализовать себя через возможности интернет-систем, которые сейчас существуют».

Девушек будут ждать бонусы от организаторов. Всё, чтобы сделать это время насыщенным, полезным и интересным.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «На конференции в этом году будут обустроены несколько консультационных пунктов - федеральных и региональных. И отдельный блок мы уделяем медицине. Он всегда наиболее актуален. Будет пункт витаминизации – популярный сейчас. Девочки из дальних гарнизонов смогут здесь получить эту услугу, которая очень популярна».

По словам организаторов, с каждым годом заявок становится всё больше и больше. А это отличный показатель. Значит, у женщин такое событие востребовано. На «Звезду Севера» в этом году ожидают более 800 участниц.

Евгения Бедрик, представитель Военно-политического управления Северного флота: «Я жду «Звезду Севера», потому что хочется видеть радостные лица наших женщин в наше непростое время – это проведение специальной военной операции. Наши девушки немножко, скажем так, забывают о себе. Они отдают себя мужьям, братьям, отцам. И хотелось бы, конечно, чтобы настроение их улучшилось, они немножко отвлеклись и, возможно, нашли путь к самореализации, нашли какое-то творческое начало, как-то перенастроились, скажем так, перезагрузились».

Зарегистрироваться на мероприятие можно через женские советы военных частей или обратившись к представителям Единого волонтёрского центра через официальное сообщество мероприятия в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/zvezdasevera_official).