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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.05.25 19:30

Стали известны даты премьеры спектакля «Мурманский вальс», который покажут на сцене драматического театра

Мурманский вальс – это не просто рассказ о Мане и Мише, родившихся в день Великой Победы. Это история о любящих друг друга людях, которым, несмотря ни на что, суждено быть вместе. А ещё это спектакль о Заполярье, где и происходят главные события. Все они сопровождаются музыкой, на которую композитора вдохновили сопки, корабли, вихри и, конечно же, Ждущая.

Владислав Сташинский, композитор спектакля «Мурманский вальс»: «Честно говоря, конечно, было немножко тревожно поначалу. Потому что я никогда не был в Мурманске, для меня, конечно, это было всё очень экзотично, глядя из Москвы. Но когда я приехал сюда, я сразу понял, что нужно писать, как надо писать, потому что настроение только тогда можно почувствовать, когда ты к этому прикоснешься».

Сразу стал понятен стиль не только музыки, но и самого спектакля, ведь в нём композиции сопровождают артистов, задают им настроение и даже становятся их партнёром.

Николай Гадомский, режиссёр-постановщик спектакля «Мурманский вальс»: «Перед актёрами стояли сложные задачи. Тут, кроме того, что большие психофизические затраты, у артистов очень много переодеваний. Например, главная героиня около десяти раз за спектакль переодевается и перегримировывается. Я, наверное, на своем веку первый раз делал такой сложный постановочный спектакль. Какие были у меня режиссёрские задачи? Моя режиссёрская задача была одна и, как мне кажется, она самая главная, - это рассказать о любви к нашему городу».

В постановке зритель узнает не только исторические события, но и самого себя, ведь главные герои - это собирательные образы северян: детей, учителей, портовиков, медсестёр и подводников.

Светлана Асташенкова, директор Мурманского областного драматического театра: «Именно под финал своего сезона мы хотели выпустить этот спектакль. Мы его, естественно, хотели выпустить конкретно к Дню области, потому как этот спектакль о нашем городе, о наших людях, о наших горожанах, чтобы у нас эта связь прослеживалась. Спектакль, я надеюсь, тронет наших горожан, я надеюсь, что он станет очень ярким, интересным и любимым и как все премьеры, этот тоже нововведение, которое уже возникло у нас в этом сезоне. Все премьеры мы хотим подать ярко и интересно».

Так во время антрактов на премьерных показах «Мурманского вальса» северяне услышат камерный хор «Амадеус».

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