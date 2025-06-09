День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.06.25 19:30
Стали известны даты Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»
Её федеральный этап в Мурманской области состоится 27 июня.
10 крупных площадок, на которых более 80 работодателей предложат около 2,5 тысячи вакансий. Все это на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Мурманской области.
Для удобства соискателей на местах будут работать консультанты, которые помогут определить более перспективные отрасли. Работодатели не только презентуют свои предложения, но и проведут мастер-классы и тренинги по трудовому и карьерному росту.
Во время события выступят эксперты, которые помогут школьникам, выпускникам и их родителям определиться с дальнейшем вектором жизни.
Ярмарка вакансий «Работа России. Время возможностей» состоится в кадровых центрах по всей Мурманской области 27 июня.
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Последние комментарии
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