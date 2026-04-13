Стали известны итоги конкурсного отбора на предоставление грантов в рамках проекта «Арктическая школа» на 2026 год

Работы охватят 16 муниципалитетов, всего будет преобразовано 57 новых пространств для школьников, дошкольников и воспитанников дополнительного образования.

Таким образом, общее количество новых современных пространств за время реализации программы составит 399 объектов. Итоговый протокол с перечнем победителей отбора – получателей грантов размещён на официальном сайте и в официальных аккаунтах Министерства образования в соцсетях.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напомню, в этом году из областного бюджета выделяем 200 млн рублей для преобразования пространств школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Определено 10 направлений, включая модернизацию общественных пространств и создание учебных тематических классов. Особое внимание уделим детским садам. В этом году преобразуем 20 пространств для дошкольных организаций, в том числе «Уникум.Малыш», проведём благоустройство прилегающих территорий».