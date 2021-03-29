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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.03.21 19:30

Стали известны подробности гибели девочки в Хибинах

Следователи поделились с журналистами информацией, как сейчас продвигается расследование и признает ли главный подозреваемый дела свою вину.

По данным следствия, группа учеников одного из домов творчества Санкт-Петербурга решила устроить лыжный поход в Хибины. Руководителем путешествия, в которое отправились 13 подростков, назначили педагога, не имевшего опыта таких переходов. Мужчину подозревают в гибели ребёнка, но своей вины он не признает. Мало того, находясь на свободе, он склонял детей и их родителей к искажению показаний в его пользу.

Следователи приняли решение заключить руководителя группы под стражу.

Никита Киселев, руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Мурманской области: «Обвиняемый даёт очень противоречивые показания. Он уже трижды допрашивался по материалам уголовного дела и трижды выдвигал противоречивые версии относительно того, что же всё-таки произошло».

Следователи отмечают, что разработан и согласован был маршрут по равнинной местности. Поэтому дети были без средств противолавинной безопасности. Но решив срезать путь, обвиняемый привёл группу к вершине склона. И там одна из девочек решила скатиться, чем вызвала срыв участка снежного покрова. Под завалами она находилась более 2 часов и в результате погибла.

Виталий Баранов, руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Мурманской области: «Данные о том, что девочка жива и проводятся реанимационные мероприятия, поступили от спасателей, которые первыми прибыли на место ЧП. Смерть девочки наступила за 8-10 часов до прибытия медиков. Смерть медиками констатирована около 7 утра 24 марта».

С детьми, которые были в одной группе с погибшей, работали психологи, так как они находились в стрессовом состоянии. По уголовному делу проведены все следственные действия, расследование продолжается.

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