Стали известны подробности масштабной реконструкции аэропорта Мурманск

В ближайшие два года инфраструктура аэропорта Мурманск должна кардинально измениться. Здания, перроны, система взлётно-посадочных полос — масштабная реконструкция придаст заполярному аэровокзалу новый облик.

Речь, прежде всего, идёт о строительстве нового терминала внутренних авиалиний, а действующий аэровокзал планируют использовать для международных рейсов. Также запланированы серьёзные реконструкции перрона «Северный», светосигнального оборудования и водосточно-дренажной системы.

Сметная стоимость, согласно заключению экспертизы, составляет более 4 млрд рублей. Завершение реконструкции запланировано на 2024 год.