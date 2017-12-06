Стали известны темы итогового сочинения

Заполярным выпускникам в итоговом сочинении предложили порассуждать на тему верности, равнодушия и ошибочности общественного мнения.

В этом году экзамен сдают почти три с половиной тысячи выпускников Мурманской области. Сочинение является обязательным и дает допуск к государственной итоговой аттестации. Его результаты могут использоваться и при приеме в учебные заведения.

В этом году школьникам на выбор предложили пять тем. Так выпускники могли рассуждать о том, когда можно простить измену, чем смелость отличается от безрассудства. Продолжительность экзамена составила почти 4 часа, за это время выпускникам надо было написать текст не менее чем в 350 слов.

Сочинение будет оцениваться по пяти критериям: соответствие теме; аргументация, привлечение литературного материала; композиция; качество речи и грамотность. Оценки не ставятся, ученик получает либо «зачёт», либо «незачёт». Результаты будут объявлены не позднее 20 декабря.